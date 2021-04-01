Все застрявшие в Суэцком канале суда продолжили свой путь

Все суда, которые не могли покинуть Суэцкий канал из-за застрявшего там Ever Given, продолжили свой путь. Об этом заявил в субботу, 3 апреля, глава управления этой водной артерии Усама Рабиа, передает ТАСС.

«Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал», — уточнил Рабиа.

Ранее администрация Суэцкого канала заявила, что планирует расширить русло канала, при этом углублять его не будут.