В Баварии выселяют молодые семьи, чтобы заселить заключенных

В письме говорилось, что жители дома должны съехать и освободить место для 20 бывших заключенных. Арендную плату за новых жильцов в размере €500 на человека, будет оплачивать государство.

Нала Гезельдере (51 год) и ее семья вынуждена покинуть свою квартиру и освободить место для бывших заключенных. В июле прошлого года женщина и другие жильцы четырехэтажного дома в Альгой (Бавария) получили уведомление.

Таким образом, арендодатель может рассчитывать на доход в размере €10 000. В настоящее время его прибыль от аренды квартир, в которых живут три семьи, составляет всего €3 000. Выгода очевидна.

Согласно информации издания BILD, никто из ответственных лиц в компании арендодателя не захотел комментировать ситуацию. Юрист компании заявил: «Мы не можем отрицать, что заключенные, освобожденные из тюрьмы, будут приносить компании доход».

Нала Гезельдере в отчаянии: «Мы с мужем платим налоги 30 лет, а теперь нас выселяют из-за людей, которые причинили вред государству, - говорит мать двоих детей с тяжелой формой инвалидности. – Найти новую квартиру непросто».

Первые жильцы должны заехать в дом уже в начале апреля. Атилла Кесеги (51 год) также живет в пострадавшем доме с женой и тремя детьми (12, 7 и 3 года): «Что будет, если в апреле здесь поселяться осужденные насильники или растлители малолетних? Мы активно ищем новое жилье, но не можем найти ничего доступного».