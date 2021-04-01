Абсурдное решение в Германии: онкобольного Иво лишают помощи, потому что он еще слишком мал

Как сообщают немецкие СМИ, в августе у мальчика обнаружили редкую опухоль головного мозга – диффузную глиому ствола головного мозга (DIPG), которая нарушает или делает невозможными жизненно важные функции, такие как дыхание, речь, глотание или ходьбу.

Семь месяцев назад Иво был умным, веселым и спортивным мальчиком. Сегодня четырехлетний ребенок тяжело болен. Для него важна каждая минута. Но бюрократия больничной кассы компании требует времени. Времени, которого у Иво больше нет…

Врачи Университетской клиники Лейпцига пытаются замедлить рост новообразования с помощью лучевой и химиотерапии. Однако существует лекарство, которое может вылечить Иво.

«Уже два месяца мы боремся за него, – говорит мать Иво Ольга Р. – Но все тщетно, поскольку Иво вроде как слишком мал, а мы, кажется, живем не в той федеральной земле». Спасительный препарат называется «Миглустат», и на полугодовую терапию этим лекарством мальчику требуется €61 000. Общая территориальная больничная касса (АОК) Саксонии, в которой обслуживается семья, деньги выделять не спешит.

«Например, в Майнце ребенка с таким же диагнозом лечат «Миглустатом» и довольно успешно! Там это оплачивается. Наш врач обратила внимание АОК на этот факт – без толку!» – сетует Ольга Р.

По данным немецких СМИ, проблема возникла потому, что: «Миглустат» находится на стадии тестирования, и его рекомендуют использовать только с 12 лет. Однако лечащие врачи не считают, что у Иво могут проявиться серьезные побочные реакции.