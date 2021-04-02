На начальника Сил обороны Сомали совершили покушение

Покушение было совершено в субботу на начальника Сил обороны Сомали бригадного генерала Одова Юсуфа, он остался жив. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его данным, генерал находился в армейской колонне, которая вышла утром из столицы страны Могадишо на юг, чтобы оказать помощь атакованным исламистами из группировки "Аш-Шабаб" военным базам в районе городов Барир и Авдигле.

Рядом с машиной, в которой находился генерал, была взорвана мина. Начальник сил обороны остался жив. Между тем радиостанция Dalsan передает, что среди личного состава есть потери.

Напомним, что это уже не первое покушение на О.Юсуфа. 13 июля минувшего года в Могадишо вблизи здания Минобороны водитель начиненного взрывчаткой автомобиля попытался приблизиться к кортежу, где находился генерал. В результате интенсивного огня службы охраны машина террориста была подорвана, сам Юсуф не пострадал.