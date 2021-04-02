Институт образования определил свои цели в связи с «Национальными приоритетами 2030»

Утвержденные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030» также охватывают достижение целей системы образования в соответствии с требованиями XXI века. Рассматривая упомянутые стратегические задачи в отношении образования в рассматриваемом документе под отдельными заголовками, можно увидеть, что Институт образования проводит плановую работу в соответствии с этими задачами. Еще будучи директором Института образования, Министр образования Эмин Амруллаев уже дал старт многим фундаментальным работам в этом направлении.

Реформы будут углублены

В “ Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030” отмечается, что для усиления общего образования, являющегося гарантом развития общества, должна быть продолжена модернизация системы образования, углублены реформы содержания, расширен опыт интегративного обучения.

В настоящее время основным приоритетом является переход к образованию, основанному на навыках или применении знаний. Реформа содержания требует комплексного и систематического решения многих проблем общего образования. Изменение содержания не заканчивается только изменением учебника. Таким образом, изменение содержания означает изменение характера подготовки учителя, который будет преподавать этот урок, учебной программы, оценок, особенно вступительных экзаменов.

Что касается обновления содержания, Институт образования работает в партнерстве с сингапурским издательством Alston и Институтом Маршела Кавендиша. В рамках сотрудничества эти компании вовлечены в процесс совершенствования как образовательных программ (учебных программ), так и комплектов учебников по естественным наукам для старших классов (естествознание V класса, физика, химия и биология VI-XI классов), предмету “знание жизни” для начальных классов и математике для всех классов. Эксперты указанных компаний обучили местных специалистов анализу и совершенствованию учебных программ и учебников. Обратите внимание, что эти учения будут продолжаться в течение следующих нескольких месяцев. Наряду с основными членами команды, вовлеченными в процесс совершенствования, в тренингах принимают участие эксперты и сотрудники Министерства образования, Института образования и Государственного Экзаменационного Центра (ГИМ). Отметим, что комплект учебников по естествознанию для V класса планируется подготовить в летние месяцы. До конца 2021 года планируется подготовить образовательные программы по предметам “Знание жизни” в I-V классах, физике, химии и биологии в VI-XI классах и математике в I-XI классах.

Кроме того, постепенная интеграция успешных проектов, осуществляемых Институтом образования, в систему общего образования в качестве нового содержания, обеспечение их устойчивости и доступности являются важными целями. Институт образования также проводит исследования по таким вопросам, как включение уроков STEAM в учебную программу для разных классов в качестве отдельного урока или интеграция с другим доступным контентом.

В то же время, в соответствии с новым содержанием, вопросы, на которые учителя отвечают на вступительных экзаменах, и требования к учителю также должны быть рассмотрены. Как известно, регулярные курсы повышения квалификации организует Центр профессионального развития работников образования Института образования. В ближайшем будущем планируется провести различные тренинги, которые соответствуют новому контенту и направлены на различные потребности учителей. Кроме того, уже начал функционировать Центр методического обеспечения Института образования. Основной целью создания этого центра является реконструкция работы методических кабинетов на местах, оказание поддержки педагогам в вопросах содержания, оценки, организации обучения, выявления одаренных детей и других. В этом году Центр планирует подготовить 300 методистов.

В соответствии с новым содержанием также должен измениться характер выпускных и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, вопросы должны служить для измерения различных навыков. В этом направлении уже начата определенная работа совместно с ГЭЦ, проведены обсуждения по совместному проекту и постепенно намечена цель составления совместного плана действий.

Мы должны добиться лучших результатов в международных оценочных исследованиях

В документе О национальных приоритетах одной из ключевых задач является достижение значительного улучшения положения страны в международных оценках (PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS).

Названные международные оценки носят исследовательский характер и помогают странам формировать образовательную политику. Институт образования играет ключевую роль в проведении международных оценочных исследований и изучении результатов в нашей стране. В институте также есть отдельное отделение, которое занимается этой сферой деятельности. Следует отметить, что во всех применяемых в нашей стране международных оценочных исследованиях (PISA, PIRLS, TIMSS) в последние годы наблюдается прогресс. А самое высокое улучшение-TIMSS (по математике 463 (2011) - 515 (2019)) наблюдалось в международной оценке.

Именно в результате таких исследований формируется представление о том, в каком направлении следует предпринять развивающие шаги. С 2016 года в соответствии с требованиями этих оценочных исследований реализуются различные проекты: “STEAM Azerbaijan”, “Community - based дошкольное образование”, “Zardabi-развитие навыков чтения учащихся начальных классов”, организуются дошкольные группы для детей 5 лет. Наряду с достигнутыми успехами еще много работы. Таким образом, хотя наши студенты относительно хорошо справляются с математикой в международных оценках, мы видим, что результаты по естественным наукам неудовлетворительны. Работа, проводимая Институтом образования в настоящее время в направлении совершенствования содержания естественных наук, создаст основу для улучшения результатов в ближайшем будущем. С целью приведения содержания в соответствие с международными стандартами в последние годы он сотрудничает с одной из лучших в мире систем образования и Сингапуром, который показал самые высокие результаты в международных оценочных исследованиях. Отметим, что международные оценки - это не гонка знаний, а исследования, позволяющие оценить текущее состояние нашей системы образования, выявить пробелы и предпринять соответствующие шаги по их устранению.

Регулярно изучаются результаты международных оценок и изучаются шаги, направленные на улучшение результатов других стран. Исследуются, какие социально-экономические факторы влияют на результаты, в частности объем финансирования и влияние системы на макроуровне. Глубокие исследования позволят нам сделать шаги эффективными и успешными.

Сфера раннего и дошкольного образования должна быть расширена

В документе "О национальных приоритетах" особо отмечается задача расширения охвата раннего и дошкольного образования и поэтапного охвата всех детей соответствующего возраста.

Несомненно, что дошкольное образование играет важную роль в будущем успехе ученика. Об этом свидетельствуют как эксперты, так и сравнительный анализ стран по различным эмпирическим исследованиям и международным оценкам. В последние годы достигнуты большие успехи в дошкольном образовании, и здесь важна роль Института образования. Так, пилотные проекты, проводимые при Институте образования, постепенно внедряются в нашу систему образования. Для сравнения отметим, что если в 2015-2016 годах в дошкольные (5-летние) группы было вовлечено всего 24% детей, то сейчас этот показатель составляет около 85%. Азербайджан уже указан ЮНИСЕФ в качестве страны-примера по темпам роста вовлеченности в школьную занятость. В настоящее время при Институте образования продолжается проект “Развитие общинного дошкольного образования” для детей 3-4 лет, который реализуется в течение 3 лет при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза, поддержке Министерства образования. Новая модель обладает большим потенциалом с точки зрения экономической эффективности и доступности по сравнению с традиционной моделью сада. В настоящее время в 500 группах, особенно в регионах, до 10 000 детей были вовлечены в дошкольное образование в рамках этого проекта. Проект Института образования “Развитие дошкольного образования на основе сообщества” будет продолжен и в текущем году, параллельно будут разработаны предложения по моделям финансирования интеграции в систему образования в качестве оптимального варианта пилотного проекта.

В рамках проекта” Развитие общественного дошкольного образования " также проводится широкая просветительская работа. Разработана платформа “первые 5 лет”, обеспечивающая информирование родителей о важности раннего образования ребенка. Кроме того, были подготовлены различные развлекательные и обучающие передачи и проведены познавательные вебинары для родителей, педагогов по развитию раннего детства. Изменение мнения, отношения и мышления о важности раннего образования в обществе так же важно, как и само раннее образование.

Цифровые технологии и новые навыки должны быть обеспечены

Национальные приоритеты также определяют в качестве задачи акцентирование внимания на привитии им цифровых компетенций со школьного возраста, наделение новыми навыками, специальностями и профессиями, принципиально отличающимися от нынешних, с целью подготовки подрастающего поколения к будущей эре цифровых технологий.

Основной целью проекта “STEAM Азербайджан”, начатого Министерством образования при поддержке Фонда Гейдара Алиева с 2019-2020 учебного года, является поощрение навыков XXI века - творческого и художественного мышления, сотрудничества, эффективного общения, программирования и технологической грамотности, а также предпринимательского мышления. В настоящее время проект STEAM Azerbaijan охватывает более 25000 учеников и 800 учителей из 147 общеобразовательных школ в 45 регионах, включая Баку и Сумгаит, а также Центр по всей стране. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, проект успешно реализуется.

Так, если в прошлом учебном году в контент для VI классов входили такие модули, как “знакомство со STEAM”, цифровое искусство - “Tinkercad и 3D-печать”, различные инженерные модули (механика, Экология, Электротехника), кодирование на одноплатных мини-компьютерах (микро:бит), то с этого года к ним добавился новый контент, такой как навыки работы с 3D-карандашом и выполнение различных небольших проектов.

В период пандемии на Институт образования ложится большая ответственность и работа, которую необходимо выполнить. Пандемия ускоряет переход к цифровому образованию и обусловливает определенные изменения в деятельности всех участников образования. Для поддержки обучающихся в этом направлении Министерство образования и Институт образования совместно с ЮНИСЕФ реализовали проект под названием “Продвижение опыта электронного образования в системе образования Азербайджанской Республики”. В рамках проекта на начальном этапе разрабатываются методические рекомендации по повышению обучаемости учащихся и поддержке учителя, обеспечению эффективной школьной деятельности, внедрению необходимых стратегий обучения и оценки в дистанционной среде, критерии оценки дистанционного урока и др. подготовлено. В то же время учителю, руководству школы и представителям местных органов управления образованием предоставляется информация об организации дистанционного обучения, ресурсах и инструментах электронного обучения, мониторинге дистанционного обучения и др. были проведены тренинги и вебинары. Также разработаны различные ресурсы по эффективной организации обучения как в школе, так и на дому во время и после пандемии COVID-19 - видеоуроки, рекомендации для учителей и родителей по оказанию первичной психосоциальной поддержки учащимся.

Мы думаем, что даже если пандемия закончится в ближайшем будущем, переход на цифровое образование в мире будет продолжаться быстрыми темпами. В связи с этим Институт образования также активно участвует в определении стратегических приоритетов цифрового образования. Было проведено небольшое исследование по теме и изучен опыт разных стран. Для развития цифрового образования должна быть расширена соответствующая нормативно-правовая база. Таким образом, важно обеспечить цифровое управление учебными заведениями и внедрить централизованные системы. Необходимо обеспечить создание цифровой образовательной экосистемы, определение потребностей образовательных учреждений и повышение квалификации работников образования. Мы считаем, что укрепление цифровых навыков учащихся, адаптация образовательных программ, регулярный сбор данных и измерение воздействия принятых мер будут в числе приоритетов.

Сотрудничество в профессиональном образовании

Национальные приоритеты также подчеркивают подготовку специалистов, соответствующих международным сертификатам, в рамках мероприятий по развитию системы профессиональной подготовки. Также особое значение должно быть уделено “обучению на протяжении всей жизни”, основанному на гармоничном развитии навыков.

Как известно, в последние годы в стране проводится широкая деятельность, связанная с реорганизацией профессионального образования. Государственное агентство по профессиональному образованию (PTE) выполняет эту работу быстро и успешно. Институт образования сотрудничает с PTE в направлении разработки компетентностного контента в соответствии с требованиями национальных квалификационных рамок Азербайджана.

В настоящее время ведется работа над новым проектом с Европейским учебным Фондом. Проект предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы по “образованию на протяжении всей жизни” в соответствии с национальными квалификационными рамками, составление программ квалификации и обучения, создание системы регистрации и мониторинга квалификаций, подтверждение самообразовательных компетенций и обеспечение соответствия “образованию на протяжении всей жизни”, сертификацию национальных квалификаций и развитие службы профессиональной ориентации.

Кроме того, обеспечение преемственности между уровнями образования, частичное признание квалификаций и расширение межуровневых связей являются основными будущими приоритетами. Институт образования имеет отдельное отделение, которое занимается реформой ”образования на протяжении всей жизни " и активно участвует в процессах.

Обеспечение конкурентоспособности в высшем образовании

Национальные приоритеты подчеркивают необходимость обеспечения конкурентоспособности высших учебных заведений на международном уровне с точки зрения качества для создания человеческого капитала с высокими профессиональными навыками за счет сильного образования.

Институт образования нацелен на расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями (ATM). Мы считаем, что можем сотрудничать с банкоматами в направлении содержания, подготовки педагогических кадров и проведения научно-исследовательских работ.

С 2021-2022 учебного года программы магистратуры начнут преподаваться в 7 университетах. Все эти программы связаны с новыми учебными программами, учебными планами и новыми профессиями, которые требуют подготовки учителей. Кроме того, при Институте образования создается учебно-тренировочный центр (ТТЦ) для студентов магистратуры завтрашнего дня для проведения дополнительного обучения, исследований, реализации междисциплинарных инновационных проектов и общения с деловым миром. Студенты будут иметь возможность посещать различные тренинги по системному мышлению (systempreneurship), проектному мышлению, искусственному интеллекту, менеджменту исследователей и многому другому в центре. Студенты, привлеченные из разных специальностей и университетов, будут совместно работать над дизайном новых продуктов и услуг, разрабатывать прототипы, тестировать, совершенствовать и внедрять их. В то же время, завтра студенты магистратуры получат возможность связаться с университетскими инновационными центрами в других странах, принять участие в программах “менторства” центров. Исследователи Института образования проведут дополнительное обучение студентов для проведения эмпирических исследований для их дипломных работ и публикации этих исследований в международных журналах. Мы думаем, что этот проект сыграет важную роль в установлении отношений.

Кроме того, следует отметить привлечение вузов для повышения исследовательского потенциала в стране в качестве наиболее важного направления. Отметим, что Институт образования только что завершил финансируемый Европейским союзом проект “Усиление исследований, изобретений и инноваций в системе высшего образования Азербайджана”. Проект состоял из таких компонентов, как создание возможностей для управления исследованиями, изобретениями и инновациями в системе высшего образования, усиление потенциала в области поддержки исследований и формирование современных образовательных программ докторантуры. Программа обучения, в которой приняли участие 167 участников, включает в себя такие темы, как “национальная инновационная экономика и доступ к национальной инновационной системе”, “обучение персонала по управлению схемами финансирования”, “наращивание потенциала в рамках TIA”, “развитие потенциала подразделения TIA для поддержки Международного финансового обучения”, “тренинги Horizon 2020”, “тренинги по COST Activity”, “открытые научные семинары”, “тренинги тренеров “для темы включены. С целью предложения национальной модели координации исследований, изобретений и инноваций в системе высшего образования Азербайджана разработаны три механизма поддержки. Кроме того, с целью расширения научно-исследовательской и изобретательской деятельности в высших учебных заведениях была представлена концепция “открытых инноваций”, включающая механизмы стимулирования академического состава, модель сотрудничества между высшими учебными заведениями и промышленностью и правительством. Кроме того, в целях повышения потенциала исследователей была создана стратегическая основа современной программы докторантуры, которая включает в себя новую программу, ориентированную на обучение, а также программу обучения тренеров с целью развития и применения навыков исследований, изобретений и инноваций. Электронные курсы, на которых зарегистрировано 330 человек, включают методологию исследований, эксперименты и проекты, сбор, анализ и управление данными, написание и публикацию научных работ, принципы прав интеллектуальной собственности, передачу технологий и коммерциализацию, предпринимательское образование и стартапы. Следует отметить, что электронные курсы будут вновь введены в эксплуатацию в ближайшее время, и в целом будет проведена работа в направлении устойчивого позитивного прогресса, вытекающего из проекта.

Исходя из национальных приоритетов, одним из основных критериев, способных обеспечить международную конкурентоспособность банкоматов, является создание исследовательской среды. Необходимо проделать важную работу по проведению прикладных исследований, а не концептуальных, и обеспечить переход к исследованиям на основе данных. Проведение научно-исследовательских работ также может стать опорой в решении вопроса подготовки научно-педагогических кадров, что является самой большой проблемой для банкоматов. Одним из важных моментов является изменение структуры финансирования исследований и разработка механизмов, чтобы заинтересовать частный сектор.

Для укрепления исследовательского потенциала Института образования считаем важным изучение зарубежного опыта, обновление докторантуры института. В этой работе мы планируем воспользоваться поддержкой наших соотечественников, занимающихся исследовательской работой в зарубежных университетах, и изучить опыт различных вузов. В глобальном мире исследования и инновации рассматриваются совместно. Странам без исследовательской экосистемы и сильной академической среды очень трудно добиться успеха в инновационных решениях. По этой причине он также будет сотрудничать с компаниями с инновационным контентом в частном секторе, мы постараемся перенести существующие долгосрочные и краткосрочные курсы в систему образования.