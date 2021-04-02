Икрам Нур, автор haqqin.az 20:08

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в четверг, 1 апреля, они нанесли удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с помощью четырех вооруженных беспилотников в рамках их военной кампании против королевства. И это было не первоапрельской шуткой, а самым что ни на есть красноречивым ответом хуситов на мирные предложения Эр-Рияда. Как уже говорилось на haqqin.az, мир хуситам оказался не слишком-то и нужен, а мирные инициативы саудитов были восприняты ими как слабость. Что и вызвало соответствующую реакцию: «Давим дальше, а там, авось, и вообще у саудитов контрибуцию выдавим». И в этом им активно подыгрывают… США.

Кто бы сомневался, что с наступлением эпохи Байдена у Эр-Рияда наступят непростые времена. В глаза, может, и будут широко улыбаться – но возможность напакостить аравийской монархии никогда не упустят. Как и в этот раз: в последние месяцы хуситы почти еженедельно совершают нападения на Саудовскую Аравию, повстанцы чуть не ежедневно запускают заряженные взрывчаткой беспилотники и ракеты по ряду военных, нефтяных и гражданских объектов Королевства - а в Белом доме и Пентагоне приняли решение об ослаблении противовоздушной обороны своего стратегического партнера на Аравийском полуострое. Как стало известно из сообщений The Wall Street Jornal, США решили вывезти из района Персидского залива три батареи «Пэтриот», включая ту, что защищала авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии, и одну батарею ТHААД, противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Кроме того, США решили отозвать с Ближнего Востока один авианосец и средства наблюдения, чтобы передислоцировать их в другие регионы. Как утверждают авторы The Wall Street Jornal, «рассматриваются и другие варианты сокращения американского присутствия на Ближнем Востоке». Примечательно, что в этой ситуации команда Байдена совершенно неоригинальна. Точно таким же образом действовал и ненавидимый ими Дональд Трамп, который весной прошлого года отдал приказ о выводе из Королевства двух батарей «Пэтриот», защищавшие объекты нефтяной промышленности.

Тогда причиной такого шага стало недовольство США политикой Саудовской Аравии в отношении снижения мировых цен на нефть. Жёстко, но, согласитесь, бизнес, и ничего личного. В этот же раз демократы свою позицию объясняют стремлением «достичь прогресса в мирном урегулировании конфликта вокруг Йемена». Совершенно, замечу при этом, бескорыстно, но - в ущерб американским интересам в регионе, чисто из идеологических соображений. Логику искать здесь не стоит, поскольку её нет. Во-первых, авторитет Вашингтона как надёжного партнёра от этакого двуличия стремительно падает. И не только в Аравии, но и в других странах. На этом фоне заявления Белого дома о недопустимости приобретения Анкарой ЗРК С-400 у России выглядят, мягко говоря, необоснованными. «А где же их покупать, если на ваш американский зонтик ПВО надеяться просто глупо?» - спросят теперь – и ведь окажутся правы. Во-вторых, Белый дом сначала исключил хуситов из списка террористических организаций, а теперь вот стал им откровенно подыгрывать. Снизило это напряжённость в Йемене? Приблизило окончание вооружённого конфликта? Совсем даже наоборот, противостояние вспыхнуло с новой силой.