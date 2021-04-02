Азербайджанский дзюдоист победил в финале японца и выиграл турнир "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) стал победителем турнира "Большого шлема" в Анталье.

Он поочередно победил Сирилла Марэ (Франция), Златко Кумрича (Хорватия) и Кайхана Озчичека-Такаги (Австралия), Григория Минаскина (Эстония), а в финале выиграл у Аарона Вольфа (Япония).

Напомним, в предыдущие два дня Азербайджан завоевал две бронзы, которые в активе Ниджата Шихализаде (66 кг) и Мурада Фатиева (81 кг).