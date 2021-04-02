Вице-спикер парламента Армении о шансе избавиться от вражды с Турцией

“Может, нам выпал сейчас шанс избавиться от вражды с Турцией. Это может быть, допустим, минимальный разговор о прагматичных общих интересах”. Об этом заявила вице-спикер председателя НС Лена Назарян в эфире передачи Aravot.am «Красная линия».

«На самом деле это будет проявляем конструктивности. А что мешает нам быть конструктивными?» - отметила она.

По ее словам, перед выборами все политические силы, которые стремятся попасть в парламент, должны поднимать вопрос армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, высказать, что они думают и собираются предпринять.

Вице-спикер также добавила, что разделает мнение министра иностранных дел РА о том, что Армения должна выработать прагматичный и гибкий подход в отношениях с Турцией.