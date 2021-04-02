В Баку в квартирах найдены тела двоих мужчин

Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" МЧС, в Сабунчинском районе человек остался в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Как передает МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска открыли дверь, обнаружили тело Мамедова Афгана Газахмед оглы, 1969 года рождения и передали его по назначению.

В Насиминском районе Баку человек остался в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска открыли дверь, обнаружили тело Алиева Эльчина Али оглы, 1971 года рождения и передали его по назначению.