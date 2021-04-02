В Сомали шесть человек погибли при взрыве

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв, из-за чего шесть человек погибли. Об этом сообщило сомалийское агентство SONNA со ссылкой на полицию.

Еще четыре человека получили ранения. Взрыв произошел в чайной около полицейской базы вечером в субботу, 3 апреля. По информации правоохранителей, среди погибших один ребенок и четыре подростка.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Другие детали произошедшего не уточняются.

Ранее в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибло более 20 человек, еще 30 были ранены. По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как в здание ресторана на большой скорости врезался автомобиль. Свидетели происшествия добавили, что после взрыва раздались выстрелы.