Дмитрий Рой, автор haqqin.az 3 апреля 2021, 22:45

В ходе состоявшегося на днях визита министра иностранных дел Китая Ван И в Турцию были достигнуты новые договоренности о Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ), открывающие новые перспективы для Анкары, Баку и Пекина. Визиту главы китайской дипломатии в Анкару не очень повезло в медийном плане. Международная повестка в этот день оказалась перенасыщенной, и состоявшиеся китайско-турецкие переговоры не вызвали медийного внимания. А зря, поскольку по своим итогам вполне того заслуживали. Что и обязало нас вернуться к этому важному событию минувшей недели.

«Геополитическое положение Турции делает её незаменимой для Китая… Турция является одним из двух важных ворот Китайской инициативы «Пояс и путь» в Европу. Для ЕС Турция - единственная дверь в Азию и Китай. Поэтому публичное и недвусмысленное признание Китаем большого значения для него Турции предвещает рождение нового геополитического баланса в регионе», - написал по этому поводу профессор из Университета Dumlupinar Барыш Адыбелли. Важно понимать, что, когда китайская сторона говорит о важности Анкары – она, в первую очередь, говорит о Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте, где Анкара – ворота в Европу, а Баку – мост. Между Китаем, Центральной Азией и Турцией. Что в одну – что в другую сторону. И принципиально здесь то, что эту свою стратегическую значимость для Пекина Анкара и Баку сформировали самостоятельно. А значит – в полном праве пользоваться плодами военно-политического успеха в Закавказье, в числе которых и преференции от крайне удобной логистической позиции. Как говорят умудренные опытом люди: любители упорно изучают тактику и стратегию, а профессионалы — интендантство и логистику. Критики ТМТМ любят говорить о том, что его обустройство займет много времени, что Анкара не слишком спешит с его реализацией, а отчасти – и притормаживает. В частности, за последние три года Турция увеличила таможенные пошлины и квоты на импорт, что повлияло на Китай больше, чем на любую другую страну. Но никто не вспоминает – из-за природной застенчивости, надо полагать – что активизация работ по ТМТМ была невозможна по вполне объективным причинам, в том числе - вопросом об оккупированных азербайджанских территориях, не говоря уже о пандемии и других факторах.

Сейчас часть из них либо вообще перестали существовать, либо их влияние на трёхстороннее сотрудничество Анкара-Баку-Пекин серьезно ослабло. Чем Турция тут же воспользовалась, озвучив 4 марта нынешнего года планы по заключению регионального торгового соглашения в рамках Организации экономического сотрудничества. В которую, помимо Анкары, входят также Исламабад и Тегеран. И здесь необходимо отметить, что если с Ираном все сложно и туманно, то с Исламабадом препятствий для увеличения товарооборота нет. Также как и с Азербайджаном, и с государствами постсоветской Центральной Азии. Вот как оценили складывающуюся ситуацию сами лидеры этих стран в рамках неформального саммита «Тюркского совета», состоявшегося 31 марта: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Страны Средней Азии смогут через Турцию и Азербайджан выйти в европейские страны, а Турция с Азербайджаном через наши страны смогут выйти на Восток».