Рэпер DMX госпитализирован после передозировки наркотиками
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, госпитализирован после передозировки наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, передозировка произошла у рэпера дома, она спровоцировала сердечный приступ. В настоящее время музыкант находится в отделении интенсивной терапии.
Как рассказал порталу источник, Симмонс находится в «вегетативном состоянии», врачи предупреждают, что он может не выжить. По словам второго источника, у рэпера наблюдается «некоторая мозговая активность».