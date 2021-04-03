Подготовил: Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 00:34

В американском независимом издании The USA Tribune была опубликована статья Роберта Горовица, посвященная армянскому лоббизму в Германии. В статье под заголовком «Неэффективный армянский лоббизм через немецких депутатов» говорится о многочисленных случаях подкупа немецких парламентариев как федерального, так и местного уровня со стороны проармянских лоббистов. Предлагаем нашим читателем полный текст этого захватывающего расследования. * * *

Сепаратизм как политическая практика - особенно если это прокси-движение - в значительной степени зависит от внешней поддержки для достижения хоть какой-то легитимности. Руководители сепаратистских движений стремятся наладить связи с законодателями в западных странах, чтобы озвучить то, что они считают своим правом на независимость от страны, с которой они разорвали отношения. На постсоветском пространстве и в странах бывшего Варшавского договора эти движения поощряются и усиливаются региональными державами для того, чтобы контролировать то, что было их сферой влияния в прошлом веке. Югославия, например, в 1990-х годах запустила и поддержала ряд сепаратистских движений на Балканах, чтобы сохранить контроль над тем, что она считала Великой Сербией. Сама ельцинская Россия была в авангарде сепаратистских движений в Грузии, Молдове, Азербайджане. Осенью 2020 года Азербайджан начал довольно успешное наступление, отвоевав территории, которые были оккупированы Арменией в Нагорно-Карабахском регионе в 1993 году. До этих войн сепаратистские движения в этих нестабильных частях мира придавали своему существованию «легитимность» за счет найма парламентариев из Европы, которые появлялись в этих квазистолицах во время выборов и в других случаях.

Армения широко использовала свою пиар-машину для придания гласности этим поездкам и заявлениям европейских депутатов, чтобы восполнить вакуум международного непризнания. Вплоть до осени 2020 года Германия была одной из основных стран, где армянские лоббистские организации занимались поиском и вербовкой коррумпированных законодателей. Например, несколько членов праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), как известно, поддерживали незаконный режим в оккупированном Нагорном Карабахе, установленный Арменией после 1992 года. С 2017 года члены ландтагов федеральных земель Германии - Баден-Вюртемберг, Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, а также депутаты Бундестага и Европейского парламента от АдГ совершили несколько незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана. Представители фракции АдГ в Бундестага приняли депутатов непризнанного парламента Нагорного Карабаха, посетивших Германию в 2018 году, и пригласили их на выборы в ландтаг Бранденбурга 1 сентября 2019 года. Армянские СМИ сообщили, что в этих выборах в качестве наблюдателей участвовали представители так называемой «Нагорно-Карабахской республики» (хотя иностранных наблюдателей на выборы в ландтаги обычно не приглашают).

АдГ - это исламофобская, антисемитская, расистская, антидемократическая и антиевропейская политическая сила, за которой следят немецкие спецслужбы из-за ее экстремистской направленности. Все другие политические партии в Германии отказываются вступать в коалицию с АдГ в процессе создания как федерального правительства, так и правительств федеральных земель, а равно и от любых форм сотрудничества с этой партией. Члены АдГ тесно сотрудничают с Арменией и сепаратистскими режимами, сформировавшимися в результате других территориальных конфликтов на постсоветском пространстве, и часто посещают сепаратистские регионы и Крым (особенно в качестве «наблюдателей за выборами»). Среди членов АдГ, служащих национальным интересам Армении, есть следующие: 1. Член Бундестага Стефан Койтер, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана в 2019 году и во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года, известен в немецком обществе активным использованием нацистских и антисемитских лозунгов. 2. Андреас Калбиц, член Бранденбургского ландтага, который незаконно посетил Нагорный Карабах в 2019 году и во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года, представлял правое крыло АдГ - Flügel («Крыло», является самой влиятельной и одновременно самой радикальной фракцией внутри АдГ - Ред.). Он был исключен из партии в мае 2020 года за неонацистское прошлое. Однако он оставался членом фракции АдГ Бранденбургского ландтага. Калбиц назвал карабахскую войну «борьбой христианской культуры против исламской экспансии». 3. Депутат Бундестага, заместитель председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ Штеффен Котре, незаконно посетивший оккупированные земли в 2019 году и во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года, проводит кампанию в пользу армян внутри парламентской группы. Правый экстремист, он выступал с заявлениями против мигрантов. 4. Андреас Галау, правый экстремист, вице-председатель Бранденбургского ландтага, незаконно посещал оккупированные земли в 2019 году и во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года. Он поддерживает Андреаса Калбица, исключенного из партии АдГ. 5. Ларс Патрик Берг, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана в качестве члена ландтага земли Баден-Вюртемберг в 2017 году, а затем избранный в Европейский парламент. Он известен своей постоянной пропагандой в пользу Армении и своими исламофобскими, антитурецкими и антиазербайджанскими заявлениями. 6. Энрико Комнинг незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана в 2016 году в качестве члена ландтага федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, а затем был избран в Бундестаг. В 2016 году в СМИ распространилась скандальная аудиозапись его разговора с членами партии: «Мы не хотим парламентское государство, или как эта демократия там называется. Мы хотим его упразднить». 7. Хольгер Арппе, член ландтага земли Мекленбург-Передняя Померания, который незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана в 2016 году, покинул фракцию АдГ в ландтаге в 2017 году после того, как его расистские, педофильские и насильственные настроения были разоблачены в прессе. В 2018 году его исключили из партии АдГ. Во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года он активно выступал на армянской стороне, подчеркивая «угрозу исламизации» в Европе, ссылаясь на «участие» Турции в войне. 8. Томас Руди, член ландтага федеральной земли Тюрингия, незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана в 2016 году, является членом крайне правого экстремистского крыла АдГ. Он был известен своими нацистскими, расистскими и гомофобными лозунгами и заявлениями. Во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года он вел пропагандистскую деятельность в пользу армянской стороны. 9. Мануэль Оксенрайтер, праворадикальный журналист, сопровождавший депутатов от АдГ во время незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана в 2016 году, работал главным редактором Deutsche Militärzeitrschrift в 2004-2011 годах и Zuerst! в 2011 году (оба журнала считаются право-экстремистскими). Он выступал на антисемитской конференции, посвященной «еврейскому лобби в Германии» в Тегеране в 2014 году. В 2018-2019 годах член Бундестага Маркус Фронмайер был уволен с работы в Бундестаге в связи с расследованием его участия в теракте против представителей венгерского меньшинства в украинском городе Ужгород. Немецкая пресса сообщила, что Маркус Фронмайер получал инструкции от российских официальных лиц. Кроме того, есть сообщения, что Оксенрайтер и Фронмайер были координаторами серии незаконных визитов в сепаратистские районы на постсоветском пространстве в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Еще одна ключевая фигура этой сети, Матеуш Пискорский, арестован в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России.

Расходы на поездки членов АдГ в оккупированный нагорно-карабахский регион были оплачены нелегитимным парламентом незаконного режима в Нагорном Карабахе. Гости пытались скрыть этот факт, дав по этому поводу различные противоречивые заявления. Во время незаконного визита представителей АдГ в Нагорный Карабах во время прошлогодней войны, глава незаконного режима Араик Арутюнян рассказал, что тесно сотрудничал с АдГ в течение пяти лет. Армянские лоббистские группы и, конечно же, посольство в Берлине успешно задействовали и леворадикальную фракцию парламента Германии. Среди печально известных коррумпированных чиновников есть следующие члены леворадикальной фракции Бундестага: Севим Дагделен, член комитета Бундестага по иностранным делам, имеет турецкое происхождение (наполовину курдянка) и придерживается радикальной антитурецкой позиции. Она возглавляла германо-турецкую парламентскую группу в нынешнем созыве бундестага, полностью парализовав деятельность группы. Ее антиазербайджанская деятельность началась после столкновений в Товузском районе Азербайджана в июле 2020 года, когда депутат превратила политическую поддержку Азербайджана Турцией в новую тему своей антитурецкой кампании, используя сильные антитурецкие настроения, которые преобладали в Германии на выборах в то время. С тех пор она выдвигает популистские, необоснованные и абсурдные обвинения в адрес Азербайджана.

Представитель фракции по внешней политике доктор Грегор Гизи был сопредседателем фракции по внешней политике до 2017 года. В то время он отличался своей последовательной позицией по конфликту. Он ответил на запросы представителей азербайджанской диаспоры, выразив поддержку территориальной целостности Азербайджана. Левая фракция всегда занимала объективную позицию в отношении конфликта, что выражалось в документах, принятых под его руководством. После выборов 2017 года он стал руководить внешнеполитической группой фракции. Во время встречи в посольстве Азербайджана он даже предлагал свои лоббистские услуги для продвижения справедливого урегулирования конфликта. Однако после того, как разразилась последняя карабахская война, его позиция полностью изменилась. С тех пор он делает чисто проармянские заявления. Критикуя политику своей страны в отношении Турции, Гизи подчеркнул, что Азербайджан «атаковал» армян Нагорного Карабаха при «военной помощи» Турции. Улла Елпке, докладчик от левой фракции в комитете Бундестага по внутренним делам, является единственным членом фракции, посетившим оккупированные территории Азербайджана. После Товузских боев она направила правительству Германии небольшой запрос под названием «Нападения на армян в Германии» и выдвинула беспочвенные обвинения в адрес азербайджанских и турецких спецслужб, основанные на информации армянских диаспорских организаций. Отказ правительства подтвердить какие-либо обвинения со стороны депутата и разоблачение ее проармянской деятельности азербайджанской диаспорой заставили Елпке отойти на второй план, и она перешла от активной пропаганды к закулисному лоббированию.

Список дополняют члены правящей фракции Бундестага от Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза Баварии (ХДС/ХСС): Альберт Вейлер, заместитель председателя Форума Германия-Южный Кавказ, является известным политическим лоббистом армян в Германии, соучредителем и председателем Германо-Армянского форума. Юридический адрес Германо-Армянского форума - офис Бундестага. Алла Серобян, которая работает в его офисе, также является членом правления этого форума. Вейлер был избран от федеральной земли Тюрингия. В 2018-2019 годах в Германии, особенно в федеральной земле Тюрингии, появлялись сообщения о существовании организованной армянской мафии и связях с ней Германо-Армянского форума. Членами форума являются Артур Абрахам и Каро Мурат, профессиональные боксеры армянского происхождения, принадлежащие к мафии. Вейлер был депутатом Бундестага с 2013 года. До этого он занимался политикой на местном уровне. Можно предположить, что его появление в федеральной политике связано с поддержкой со стороны армянской мафии. В 2014 году он совершил свой первый незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, а затем учредил Германо-Армянский форум. После переизбрания в Бундестаг он также стал заместителем председателя форума «Германия-Южный Кавказ», пытался создать политический скандал, добившись своего включения в состав делегации канцлера Германии во время ее визита в Азербайджан. Хотя блок ХДС/ХСС отказался сотрудничать с АдГ во всех областях, заместители председателя парламентской группы Альберт Вейлер (ХДС/ХСС) и Штеффен Котре (АдГ) продолжали сотрудничать. Они провели встречу с послом Азербайджана в Бундестаге. Встречу организовала сотрудница Вейлера Алла Серобян. Манфред Грунд, член комитета Бундестага по иностранным делам, имевший хорошие отношения с Азербайджаном, начал лоббирование в пользу Армении в 2014 году после незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана вместе с Альбертом Вейлером. Он является наиболее активным депутатом Бундестага, который выступал на стороне Армении во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года. Более того, поскольку он был избран от Тюрингии, можно предположить, что его сотрудничество с Арменией было налажено через армянскую мафию. В его офисе (по неподтвержденным данным) работает выходец из Нагорного Карабаха Андраник Асланян. Асланян является генеральным директором «ELASE Real Estate GmbH» и занимается отмыванием денег элементов сепаратистского режима в Германии. Тилль Мансманн, член фракции Свободной демократической партии (СвДП), депутат Бундестага с 2017 года, является заместителем председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ. Он также является заместителем председателя форума Германия-Армения и армянским лоббистом. Не исключено, что присоединение Мансмана к армянскому лобби организовал Альберт Вейлер. Кроме того, избирательный округ Бергштрассе, откуда он был избран, поддерживает связи с незаконным режимом с 2013 года. Джем Оздемир, член фракции Партии зеленых Бундестага, председатель комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре, был сопредседателем Партии зеленых в 2008-2018 годах. В 2015 году он начал лоббировать признание так называемого «геноцида армян». Оздемир является одним из авторов постановления, принятого Бундестагом в 2016 году.

Мартин Соннеборн - председатель Die PARTEI, сатирической, популистской партии, в которую входят клоуны. Будучи женатым на армянке, он активно поддерживает дело армян. Он незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана в 2018 и 2019 годах. Во второй визит его сопровождали сотрудники и товарищи по партии. Не относясь к политике всерьез и создавая шоу в Европарламенте (голосуя один раз за и один раз против), Соннеборн серьезно занимается армянской пропагандой. В январе 2021 года он опубликовал в социальных сетях «анекдот», связанный с Китаем, который был расценен как расизм в отношении азиатов. После волны резкой критики ему пришлось извиниться за это. В знак протеста против публикации Соннеборна, Нико Семсротт, второй член фракции Die PARTEI (партия имеет только двух представителей в Европейском парламенте), подал в отставку. Среди других лоббистов Армении числятся шесть почетных консулов, новостной сайт Haypress.de, Саша Дюеркоп, Отто Лухтерхандт, Тесса Хоффман и другие. Вполне вероятно, что почетные консулы, являющиеся бизнесменами, финансируют других армянских лоббистов и средства, используемые для их деятельности. 1. Гюнтер Пиларски - президент корпорации Cronimet в городе Карлсруэ, с 2006 года является почетным консулом Армении в земле Баден-Вюртемберг. Он также является вице-президентом и спонсором футбольного клуба Karlsruhe SC. До 2020 года президентом клуба был Инго Велленройтер, член фракции ХДС/ХСС. Пиларски предположительно использует политические контакты Велленройтера. 2. Доктор Стефен Брайан Фера - владелец «Wicom Germany GmbH» и почетный консул Армении в Гессене. Он организовал визит главы муниципалитета Бергштрассе на оккупированные территории Азербайджана в 2013 году. Вероятно, он сотрудничает с Тиллем Мансманном, заместителем председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ и заместителем председателя форума Германия-Армения. 3. Саша Дюеркоп - до 2020 года работал «генеральным секретарем» Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), международного руководящего органа для футбольных команд, не связанных с ФИФА. В настоящее время он занимается пропагандой армян в социальных сетях и давлением на немецких политиков, имеющих контакты с Азербайджаном. Он интенсивно сотрудничает с армянской диаспорой. 4. Доктор Отто Лухтерхандт - профессор международного права на пенсии и главная фигура в продвижении интересов Армении через науку. В своих статьях он пытается доказать, что Нагорный Карабах имеет право отделиться от Азербайджана. Он интенсивно сотрудничает с армянской диаспорой. 5. Тесса Хофманн - публицист, занимается продвижением фальшивой истории Армении в своих исследованиях. Она интенсивно сотрудничает с армянской диаспорой.