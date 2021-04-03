107-летняя женщина привилась от коронавируса в Сербии

Гражданка Сербии 1914 года рождения Илона Ковач из города Нови-Сад привилась от коронавируса: она уже получила вторую дозу вакцины. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую больницу.

По словам медиков, 107-летняя женщина чувствует себя отлично. Каким именно препаратом вакцинировалась Ковач, не раскрывается, врачи заявили, что считают все вакцины полезными.

Сотрудники поликлиники сделали вторую прививку в пятницу на дому. Как заявила координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович, Ковач сама выразила желание вакцинироваться и «сейчас жива и здорова».