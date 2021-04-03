Очередной коронавирусный антирекорд в Турции

В Турции коронавирус за сутки подтвердился у 44 756 человек — это четвертый рекорд за четыре дня. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава.

«Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 186 пациентов скончались, в тяжелом состоянии находится 2 231 человек. Всего в республике 3 445 052, скончались 32 078 человек.

2 апреля в стране выявили 42 308 новых случаев коронавируса, 1 апреля — 40 806, 31 марта — 39 302.