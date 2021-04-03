Брата короля Иордании поместили под домашний арест

"Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в (сообщениях – ред. ) в социальных сетях об этих встречах", - заявил принц, говоря по-английски, в видео, которое публикуют британские и арабские СМИ. Сейчас он находится дома с женой и детьми.

Сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил в ночь на воскресенье на фоне сообщений о задержании ряда бывших высокопоставленных чиновников, что отправлен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны, сообщает РИА Новости.

По словам брата короля, несколько его знакомых задержаны, а сам он лишен охраны. Имена задержанных аль-Хусейн не назвал.

Как отметил брат короля, ему не вменяется критика властей, однако вынесено "предупреждение". Принц сообщил, что ему отключили все средства связи, а видео он передал по спутниковому интернету, последнему доступному каналу связи.

При этом аль-Хусейн заявил в видео, что не не несет ответственности за "доминирующие в последние 15-20 лет в Иордании коррупцию и отсутствие компетенции в правящих структурах". Значительную часть шестиминутного видео он посвятил критике властей и ситуации в королевстве.

"Я не являюсь участником заговора, или вредоносной организации, или поддерживаемой из-за рубежа группы, как обычно здесь клеймят тех, кто высказывается против властей", - добавил принц.

Ранее агентство Petra сообщило, что силы безопасности страны задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников.

При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных принц Хамза ибн Хусейн. В то же время вооруженные силы Иордании потребовали от него прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.

Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.