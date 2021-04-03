В Турции арестованы десятки военных

Как передает Anadolu, в ходе операции, проведенной Генеральной прокуратурой Стамбула, были задержаны 93 военнослужащих, подозреваемых в сотрудничестве с ФЕТО. 25 из них арестованы, в отношении трех до сих пор ведется расследование. Продолжается розыск еще 22 лиц, подлежащих к задержанию. 22 из задержанных предоставили силовикам подробную информацию о деятельности террористической организации.

Еще одна операция была проведена Генеральной прокуратурой Измира параллельно в 53 провинциях страны. В начавшихся 23 марта операциях предусмотрено задержание 184 военнослужащих. Из них задержаны 172, из них 123 - действующие в настоящее время военные. Из задержанных 41 был арестован, а 92 - освобожден под судебный надзор. Розыск других подозреваемых продолжаются.