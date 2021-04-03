МИД: «Армения нарушает свои международные обязательства»

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 4 апреля – Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщили в МИД, сегодня отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В связи с этим Азербайджан вновь выражает серьезную обеспокоенность в связи с наличием огромного количества мин, установленных Арменией на деоккупированных территориях, и отказом правительства Армении предоставить карты этих минных полей.

В заявлении говорится, что отказ Армении от предоставления Азербайджану карты минных полей является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

МИД доводит до сведения, что после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления всех боевых действий в результате взрывов мин на освобожденных территориях погибли 20 граждан Азербайджана, в том числе 14 мирных жителей, 85 человек получили тяжелые ранения: «Азербайджан неоднократно призывал международную общественность осудить гибель людей от установленных Арменией мин. В Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием Азербайджан еще раз призывает международную общественность не закрывать глаза на то, что Армения нарушает свои международные обязательства и отказывается предоставить карты минных полей».