Вооруженный инцидент на границе с Ираном: задержан наркокурьер

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, 4 апреля 2021 года около 06:15 часов на территории пограничной заставы пограничного отряда «Горадиз» пограничных войск Государственной пограничной службы вблизи села Беюк Бахманли Физулинского района пограничным нарядом было зафиксировано нарушение государственной границы двумя неизвестными лицами в направлении из Ирана в Азербайджан.

Пограничная застава поднята по команде «к оружию», служебная территория полностью закрыта. В полном соответствии с требованиями закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» против нарушителей границы, которые, не выполнили приказ пограничного наряда остановиться, бежали назад, было применено оружие, и один из них был ранен. Другой нарушитель границы скрылся с места происшествия и пересек границу.

Пострадавшему нарушителю границы была оказана немедленная медицинская помощь и он был доставлен в Диагностический центр Физулинского района.

На месте происшествия в 2 посылках общим весом 5,3 кг были обнаружены наркотические вещества.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.