Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:31

В столице Иордании Аммане раскрыт заговор, который имел целью отстранение короля Абдаллы II от власти. Бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров находятся под домашним арестом. Дворец Салам на окраине иорданской столицы готовится сегодня принимать гостей, которых, предварительно заковав в наручники, сюда свозят из разный районов Аммана в полицейских машинах.

А «приветливые», но неулыбчивые военные, сменившие прислугу, встречают прибывших ударами дубинок и тащат в апартаменты, где их уже ожидают следователи, которые получили от короля Абдаллы Второго карт-бланш на применение любых методов – лишь бы добиться признательных показаний. Стабильность, с которой как с хрустальным яйцом носится иорданский монарх, оказалась под угрозой. И что самое неприятное для короля Абдаллы, угроза эта исходит от ближайшего родственника - сводного брата, принца Хамзы, сына покойного короля Хусейна и его четвертой жены. Местные источники сообщают, что вдохновителями несостоявшегося заговора были некие «внешние силы». Что вполне похоже на правду. Принц Хамза четыре года ходил в наследниках престола, но Абдалла его обошел и сам сел на королевский трон, ссылаясь на последнюю волю умершего отца. Публично экс-наследник против этого не возражал, но, как выяснилось, был совсем не против переиграть ситуацию. А подтолкнуть такого человека к организации заговора для заинтересованных в этом деле внешних сил – сущие пустяки, азы вербовки, когда клиент сам идет навстречу подобным пожеланиям. И даже не идет, а бежит в припрыжку.

Прояснением того, что же это за внешние силы такие собирались осуществить переворот – и будут заняты иорданские спецслужбы в ближайшие дни. Но это, пожалуй, для них вопрос не самый важный. Принца Хамзу и его окружение долго держали под колпаком, иорданская разведка разрабатывала его тщательно, собственно, и само публичное разоблачение заговора стало лишь превентивной мерой, чтобы ситуация не зашла слишком уж далеко. Поэтому главным в этом расследовании будет выяснение имен сообщников заговорщиков из правящей элиты – и вот именно это представляет наибольший интерес. Достоверно известно об аресте Хасана бен Зайда и Басема Ибрагима Авадаллы. Оба - люди крайне непростые, и не только по меркам Иордании. Первый – из королевской семьи, имеет два паспорта, саудовский и иорданский, связан с нефтью и палестинской ХАМАС, неоднократно выступал посредником как в сделках деликатного характера, так и в контактах аравийских монархий с американцами, иранцами, пакистанцами, переводил пожертвования армянским общественным организациям во Франции.