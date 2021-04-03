В Азербайджан доставлена первая партия вакцины AstraZeneca

В Азербайджан доставлены вакцины против коронавируса (COVİD-19) в рамках платформы COVAX. Как сообщает haqqin.az, самолет, доставивший вакцины AstraZeneca, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что 30 марта в ходе встречи с председателем правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Зауром Алиевым генеральный менеджер по коммуникациям GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации) Рози Гривс заявила, что на первом этапе из Кореи будет доставлено в Азербайджан 84 000 доз вакцины компании AstraZeneca («Vaxzevria»), а кроме того в течение 8 недель Азербайджану будет выделено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Отметим, что в общей сложности до конца мая в Азербайджан предусмотрена доставка 432 000 доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.