В Петербурге азербайджанец сообщил полиции о вооруженном инциденте

В Санкт-Петербурге под утро 3 апреля, в 04:57, в службу «112» обратился 33-летний гражданин Азербайджана и сообщил о стрельбе возле дома № 34, корпус 1 на улице Летчика Пилютова. Об этом «Невским Новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили 33-летнего жителям Дагестана с травматическим огнестрельным ранением спины. После того, как ему оказали медицинскую помощь, его доставили в отделение полиции. Там пострадавший объяснил, что претензий ни к кому не имеет и считает произошедшее своим личным делом.

После подстреленный мужчина сослался на плохое самочувствие и попросил вызвать ему бригаду скорой помощи. Однако по пути в больницу № 15 он скрылся.

Видеонаблюдение отсутствует. На месте инцидента полицейские изъяли пять гильз.