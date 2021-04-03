Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии.

Умеренный южный ветер днем временами усилится. Температура воздуха составит на Апшероне ночью 8-11 градусов тепла, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 8-11 градусов тепла, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

5 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, в высокогорье 0-4 градуса мороза, днем 7-12 градусов тепла, местами 15-20 градусов тепла.