Начатое в октябре прошлого года служебное расследование в российском Министерстве обороны по факту участия чиновников военного ведомства в незаконных поставках оружия в Армению, последовавшее после заявления Ильхама Алиева о непрекращающихся поставках вооружения армянской стороне контрабандным путём, привело к шокирующим результатам.

Нелегальное приобретение «Искандеров-М» со складов в Краснознаменном ордена Суворова Южном военном округе Российской Федерации, нелегальная их доставка в Армению и оплата этой операции через ливанские и российские банки — ситуация, которая требует крайне жёстких ответов со стороны российских военных и специальных служб.

Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности России начал расследование в отношении появления у Армении неучтённых «Искандеров-М» и применения их в Нагорном Карабах е.

Подозрительные накладные на складах ракетно-артиллерийского вооружения округа, совершенно необъяснимые рейсы бортов военно-транспортной авиации в сторону Армении и, наконец, приобретение проживающим в России бизнесменом Кареном Карапетяном Ил-76 по остаточной стоимости вызвали шок у российских особистов, которые в силу своей профессии, казалось бы, и повидали виды, и разучились удивляться.

Ручейки сообщений из территориальных управлений ФСБ о переброске из России наемников и вооружений в Карабах, о движениях на банковских счетах некоторых чиновников слились в один информационный поток, пазл сложился.

«В Южном военном округе армянской диаспорой России была сформирована сеть нелегальных поставок вооружения в Армению в обход системы военно-технического сотрудничества с государством-членом ОДКБ», — сообщили корреспонденту haqqin.az информированные источники, близкие к Минобороны России. Деятельность армянской диаспоры и проармянских лоббистов перешагнула ту красную черту, где заканчивается общественно-политическая деятельность и начинается тот специальный раздел Уголовного кодекса РФ, который про государственную измену.

Противотанковые ракетные комплексы, системы ПЗРК, заряды к ним и даже как минимум три «Искандера», не говоря уже о минах, патронах и стрелковом оружии, уходили со складов российских военных округов в сравнительно масштабных объемах.

А на счета подставных лиц шли перечисления от бизнесменов армянского происхождения из Красноярского и Краснодарского краёв, Тульской и Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, даже Хабаровского края. Список впечатляет: торговые центры, супермаркеты, строительные конторы и всяческие дуканы «Армяншабаш» — все были задействованы в этих схемах.

Парадокс, но Еревану в отстаивании оккупированных территорий вот это всё помогло как мёртвому припарки. И основная причина — жадность.

«Вот ведь какое дело, — объяснили в доверительной беседе автору этих строк знакомые с ситуацией источники в ВПК России. — Они покупали много, но совершенно не понимая, что любое оружие, будь то «Корнет», «Игла» или «Искандер» — это комплекс, включающий в себя сложные системы наведения, управления и так далее, требующие высокой компетентности пользователя. На сложном они экономили, думая, что нажми спуск — и всё».

По информации источников haqqin.az в Москве, руководство ФСБ и Минобороны России представили руководству страны доклад о незаконных поставках ОТРК «Искандер-М» в Армению.