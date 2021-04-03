В Болгарии проходят «самые дорогие выборы в истории»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает, что проводящиеся в стране парламентские выборы являются самыми дорогими в истории. Такое заявление глава правительства сделал в воскресенье после того, как принял участие в голосовании, сообщает ТАСС.

«Благодарю всех, кто занимался организацией выборов, проделана огромная работа. Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (около €25 млн) ушли на вакцины (для обеспечения безопасности выборов в условиях пандемии в стране была проведена массовая вакцинация всех граждан, задействованных в организации голосования, - прим. ТАСС), 50 млн левов ушли на машинное голосование. Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов (около €75 млн)», - сказал премьер-министр.

Говоря о парламентских выборах, Борисов подчеркнул, что «всегда соглашался с мнением народа, высказанным во время голосования», а его партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) провела «самую толерантную предвыборную кампанию».