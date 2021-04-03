В Ереване усиливают охрану здания Минобороны

Правительство Армении ввело изменение в закон «О военной полиции», чтобы охрану административного комплекса Министерства обороны было возможно реализовать силами военной полиции. Об этом пишет 168.am.

До принятия этого решения охрана административного комплекса Министерства обороны Армении и пропускной режим осуществлялись силами и средствами подразделения, являющегося воинской частью ВС.

«Однако сейчас Министерство обороны выяснило, что из соображений безопасности возникла необходимость в охране административного комплекса министерства силами и средствами военной полиции.

Решением правительства предусматривается, что соответствующий личный состав воинской части ВС, осуществляющий охрану административного комплекса и пропускной режим министерства, вместе с назначенными военнослужащими будут полностью переданы военной полиции Минобороны, создав в структуре соответствующий отдел», - говорится в сообщении.