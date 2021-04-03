В Азербайджане за последние сутки выявлен 2 021 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 776 человек, 29 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 270 735 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 241 646 человек вылечились, 3 677 – скончались. Продолжается лечение 25 412 активных больных.

В Азербайджане для выявления коронавируса за все время пандемии проведено 2 928 955 тестов.