Успешность реализации инициативы «Пояс и Путь» для американского и европейского истеблишмента сегодня сродни «красной угрозе», возникшей после Октябрьской революции в России в 1917 году.

Объявленная в казахстанской столице в 2013 китайская инициатива призвана улучшить торгово-транспортные коридоры, связывающие более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. А в рамках различных программ ОПОП с Китаем сегодня работают 139 государств по всему миру, на долю которых приходится около 40 процентов мирового ВВП – масштаб впечатляет.

Но есть нечто более важное: с момента выдвижения этой инициативы в мире началось продвижение альтернативных западным стандартов в IT, сетях 5G, в строительстве железных дорог, электростанций и многом другом, что слаборазвитым и развивающимся странам, которых в программах ОПОП абсолютное большинство, ранее было доступно только через приобретение западных технологий.

Как-то внезапно мир, до этого привычно следовавший за США и Европой, свернул на другую колею - и это коллективный Запад выбешивает сильнее всего. Да, он ещё могущественен, да, он ещё сохраняет свои лидерские позиции. Но в фундаменте монумента «Передовой Запад» уже видны серьезные трещины.

С этой точки зрения заявление Джо Байдена - «я предложил, чтобы у нас была, по сути, аналогичная инициатива, исходящая от демократических государств, помогающая тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи» - является вполне логичным и предсказуемым.

Как и всё принципиальное, что исходит сейчас из Белого дома, идея новизной не блещет, это очередной римейк Обамы с его инициативами создания Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерства – но не будем требовать особой креативности. Иногда и подзабытое старое оказывается достаточно эффективным.

Правда, в этот раз «дух Обамы», который с некоторых пор непрерывно витает в коридорах власти США и Европы, вряд ли слишком поможет тем, кто его там постоянно вызывает. Мир стремительно меняется – а вот этот дух не молодеет, как и не слишком успевает за мировыми изменениями внешняя политика Запада. Как и в XIX, как и в XX веке заточенная лишь под одну цель – сохранение своей гегемонии в мире.

Инициатива Байдена – она ведь не про по активизацию международных торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран для взаимовыгодного сотрудничества и процветания, как в случае с китайской инициативой «Пояс и Путь». Она – про обострение противостояние с Китаем и про закрытие альтернативного, незападного пути развития для остального мира.