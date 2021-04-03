Запад не может и Пекину не даёт Холодная война
Президент Байден предложил западным странам разработать план борьбы с китайской инициативой «Один пояс - один путь» (ОПОП).
Успешность реализации инициативы «Пояс и Путь» для американского и европейского истеблишмента сегодня сродни «красной угрозе», возникшей после Октябрьской революции в России в 1917 году.
Объявленная в казахстанской столице в 2013 китайская инициатива призвана улучшить торгово-транспортные коридоры, связывающие более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. А в рамках различных программ ОПОП с Китаем сегодня работают 139 государств по всему миру, на долю которых приходится около 40 процентов мирового ВВП – масштаб впечатляет.
Но есть нечто более важное: с момента выдвижения этой инициативы в мире началось продвижение альтернативных западным стандартов в IT, сетях 5G, в строительстве железных дорог, электростанций и многом другом, что слаборазвитым и развивающимся странам, которых в программах ОПОП абсолютное большинство, ранее было доступно только через приобретение западных технологий.
Как-то внезапно мир, до этого привычно следовавший за США и Европой, свернул на другую колею - и это коллективный Запад выбешивает сильнее всего. Да, он ещё могущественен, да, он ещё сохраняет свои лидерские позиции. Но в фундаменте монумента «Передовой Запад» уже видны серьезные трещины.
С этой точки зрения заявление Джо Байдена - «я предложил, чтобы у нас была, по сути, аналогичная инициатива, исходящая от демократических государств, помогающая тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи» - является вполне логичным и предсказуемым.
Как и всё принципиальное, что исходит сейчас из Белого дома, идея новизной не блещет, это очередной римейк Обамы с его инициативами создания Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерства – но не будем требовать особой креативности. Иногда и подзабытое старое оказывается достаточно эффективным.
Правда, в этот раз «дух Обамы», который с некоторых пор непрерывно витает в коридорах власти США и Европы, вряд ли слишком поможет тем, кто его там постоянно вызывает. Мир стремительно меняется – а вот этот дух не молодеет, как и не слишком успевает за мировыми изменениями внешняя политика Запада. Как и в XIX, как и в XX веке заточенная лишь под одну цель – сохранение своей гегемонии в мире.
Инициатива Байдена – она ведь не про по активизацию международных торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран для взаимовыгодного сотрудничества и процветания, как в случае с китайской инициативой «Пояс и Путь». Она – про обострение противостояние с Китаем и про закрытие альтернативного, незападного пути развития для остального мира.
Если посмотреть основные тезисы антикитайской пропаганды в отношении ОПОП, то бросается в глаза следующее: то, в чем обвиняют Пекин – военно-политическая экспансия, стремление загнать слаборазвитые страны в долговую яму и прочее – является зеркальным отражением того, в чем обвиняли Запад развивающиеся страны в период неоколониализма, с середины 50-х и до 90-х годов прошлого столетия.
Китай, не имеющий истории владения колониями, более того – чуть сам таковым не ставший, предлагает взаимовыгодное партнерство. А Запад? Пресловутые ценности, которых все уже нахлебались до изжоги и тошноты? Уникальные товары и технологии? Финансы на развитие? Вооруженное заступничество? Как выясняется, все это обходится слишком дорого.
Технологии – исключительно «отверточной сборки», шаг вправо, шаг влево в этом направлении чреват санкциями. Обратитесь к Анкаре, там вам расскажут истинные причины истерии НАТО по поводу приобретения С-400 у русских.
Про заступничество – поинтересуйтесь в Баку. Много интересного узнаете про международное посредничество в отношении возвращения Азербайджану оккупированных территорий. Не говоря уже о многом другом, включая финансы и сверхприбыли западных компаний и транснациональных корпораций.
И проблема с инициативой Байдена об альтернативе «Поясу и Пути» не в том, что у коллективного Запада нет денег на этот мегапроект. А в том, что нужен он кучке избранных стран. Остальной мир всем этим «американским счастьем» наелся досыта. И больше не хочет.