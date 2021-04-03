В рамках кампании «Зеленый марафон», организованной общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, была проведена очередная акция по посадке деревьев, сообщает haqqin.az.

К акции, которая проходит сегодня в бакинском поселке Ходжасан, присоединились и сотрудники Государственного таможенного комитета. В посадке деревьев приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

При участии сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, общественного объединения IDEA, Государственного таможенного комитета и волонтеров на 2 гектарах высажено более 1600 деревьев различных пород.

Отметим, что в этом году в весенне-осенний период по всей стране будет посажено около 1 миллиона деревьев.