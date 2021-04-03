Группа националистов попыталась взять штурмом следственный отдел в Москве

В Москве задержали группу из 11 человек, которая препятствовала следствию в отделе Следственного комитета России (СКР) в районе Хамовники. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в отделе СКР проводились следственные мероприятия в отношении обвиняемых по уголовному делу по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. В это время 11 человек пытались ворваться в кабинет к следователю. В связи с этим они были задержаны и доставлены в отдел полиции. На всех составлены административные протоколы за несоблюдение самоизоляции.

Readovka передает в своем Telegram-канале, что все задержанные — члены националистической секты «Домой в СССР», внесенной в реестр экстремистских организаций и запрещенной на территории России. Они попытались взять штурмом отдел СКР в Москве, когда следствие работало с их сторонниками.