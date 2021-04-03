Икрам Нур, автор haqqin.az 17:30

В Вашингтоне согласны ослабить санкционное давление, но в обмен просят Иран сделать хотя бы некоторые уступки. Иранцы отвергают это предложение. Очень похоже, что на прошлой недели власти США организовали слив для своей прессы. Издание «POLITIKO», которое давно используется и администрацией Белого дома, и Тегераном для неофициального обмена посланиями, сообщило, что американская администрация собирается передать на этой неделе иранскому правительству новые предложения по решению ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Суть предлагаемого проста: Тегеран отказывается от некоторых видов деятельности в ядерной сфере, таких как использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20% - а администрация Байдена осуществляет частичное смягчение некоторых санкций в отношении Ирана. Реакция иранских властей была моментальной. Телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что Тегеран не пойдет на снижение уровня обогащения урана в 20%, пока США не снимут все санкции с Тегерана. Правда, эта жёсткая позиция была несколько смягчена. Официальный представитель правительства Ирана заявил о том, что США теряют время. Но при этом многозначительно добавил: «Если у американской стороны есть предложение получше, не требующее переговоров, они могут вынести его по официальным каналам, мы изучим его со всей серьезностью». Проще говоря: мы заранее не согласны с любым исходом, кроме полного снятия санкций. Но вы продолжайте слать свои предложения – изучим. Проблема Тегерана заключается в том, что ни Байден, ни американский истеблишмент не намерены возвращаться к СВПД в его чистом, образца 2015 года, виде. Буквально накануне «слива» в POLITICO 43 сенатора США обратились к президенту Джо Байдену с призывом работать над новым международным соглашением, выходящим за рамки ядерной программы Тегерана. Один из его инициаторов, сенатор-демократ Боб Мендес (Bob Menendez) так объяснил свою позицию: «С Ираном может быть только новая сделка, включающая себя аспекты безопасности: экспорт Ираном оружия и поддержка им боевых групп за пределами Ирана, баллистические и крылатые ракеты, а никак не реанимация старой».