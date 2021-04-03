Американцы слили компромиссы для Ирана главное за неделю
В Вашингтоне согласны ослабить санкционное давление, но в обмен просят Иран сделать хотя бы некоторые уступки. Иранцы отвергают это предложение.
Очень похоже, что на прошлой недели власти США организовали слив для своей прессы. Издание «POLITIKO», которое давно используется и администрацией Белого дома, и Тегераном для неофициального обмена посланиями, сообщило, что американская администрация собирается передать на этой неделе иранскому правительству новые предложения по решению ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Суть предлагаемого проста: Тегеран отказывается от некоторых видов деятельности в ядерной сфере, таких как использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20% - а администрация Байдена осуществляет частичное смягчение некоторых санкций в отношении Ирана.
Реакция иранских властей была моментальной. Телеканал "Пресс ТВ" со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что Тегеран не пойдет на снижение уровня обогащения урана в 20%, пока США не снимут все санкции с Тегерана.
Правда, эта жёсткая позиция была несколько смягчена. Официальный представитель правительства Ирана заявил о том, что США теряют время. Но при этом многозначительно добавил: «Если у американской стороны есть предложение получше, не требующее переговоров, они могут вынести его по официальным каналам, мы изучим его со всей серьезностью».
Проще говоря: мы заранее не согласны с любым исходом, кроме полного снятия санкций. Но вы продолжайте слать свои предложения – изучим. Проблема Тегерана заключается в том, что ни Байден, ни американский истеблишмент не намерены возвращаться к СВПД в его чистом, образца 2015 года, виде.
Буквально накануне «слива» в POLITICO 43 сенатора США обратились к президенту Джо Байдену с призывом работать над новым международным соглашением, выходящим за рамки ядерной программы Тегерана. Один из его инициаторов, сенатор-демократ Боб Мендес (Bob Menendez) так объяснил свою позицию: «С Ираном может быть только новая сделка, включающая себя аспекты безопасности: экспорт Ираном оружия и поддержка им боевых групп за пределами Ирана, баллистические и крылатые ракеты, а никак не реанимация старой».
Очень невыгодная позиция для Тегерана и вполне приемлемая для антииранского лобби в Америке. У Байдена и той части его команды, которая работает с «иранским кейсом» есть главный козырь – время. Если Иран будет сохранять принципиальную неуступчивость – переговоры могут затянуться на пару лет минимум.
Да и с точки зрения завоевания симпатий избирателей для администрации Белого дома сейчас нет особой необходимости стремиться к перезаключению СВПД. На повестке дня существуют более актуальные вопросы и на международной арене, и во внутренней политике.
Ближе к следующим выборам, конечно, нужно будет активизироваться на этом направлении. Но опять же, в логике демократов, с позиций, что Вашингтон будет диктовать условия и задавать рамки договорённостей с Ираном. Сейчас же гораздо важнее создать драматическую картинку жёсткой борьбы американских дипломатов за «интересы США».
Поэтому новые инициативы носят отчасти даже провокационный характер, поскольку составлены с большим знанием психологии иранских властей. США стремятся создать у них ложные иллюзии о том, что договоренности с Тегераном Вашингтону нужны больше, чем самим иранцам, что американские инициативы – свидетельство слабости.
Или что если Белый дом смягчил позицию один раз, то значит пойдёт на это и второй, а там и вовсе согласится с позицией Тегерана сохранить в неприкосновенности девственность СВПД-2015.
В любом случае – перед нами классический торг, с задиранием исходных цен, взаимными сливами и все сопутствующей такому торгу драматическими аксессуарами. А вывод пока один: все это будет длиться долго. Байден к этому готов, но вот есть ли запас времени у Ирана – остается вопросом.