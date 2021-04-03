В Иордании назвали причину задержания брата короля

В субботу агентство Petra сообщило, что силы безопасности задержали экс-главу канцелярии короля Иордании Басема Авадаллу, также занимавшего министерские посты, бывшего спецпосланника короля в Саудовской Аравии аш-Шарифа ибн Зейда и несколько других чиновников. При этом агентство опровергло со ссылкой на информированный источник сообщения о том, что среди задержанных есть принц Хамза ибн Хусейн. Вооруженные силы Иордании заявили после этого, что от сводного брата короля Иордании Хамзы аль-Хусейна потребовали прекратить действия, угрожающие безопасности королевства, но не объяснили детали произошедшего.

Глава МИД Иордании Айман Сафади в воскресенье впервые официально прокомментировал задержание ряда экс-чиновников королевства, заявив, что они вместе с экс-принцем Хамзой ибн аль-Хусейном расшатывали безопасность в стране, сообщает РИА Новости.

После этого Хамза ибн аль-Хусейн заявил, что он помещен под домашний арест без возможности выйти на связь и лишен охраны, при этом его самого не обвиняют в чем-либо.

"Расследование установило связь между Авадаллой и так называемой "оппозицией за рубежом", - заявил Сафади на пресс-конференции. Принц Хамза в свою очередь общался с Авадаллой, пояснил министр.

По его словам, ВС Иордании совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени интенсивно следили за действиями экс-принца и задержанных, так как их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".

"Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше", - заявил Сафади.

По словам министра, никто из руководителей ВС страны не был задержан.

Отвечая на вопрос о поддержке иностранных государств в операции против задержанных, министр отметил, что операцию провели исключительно иорданские силовики.

Король Абдалла II лишил Хамзу статуса наследного принца в 2004 году в пользу своего сына Хусейна, которому сейчас 26 лет.