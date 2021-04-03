Хонда дебютировал в Премьер-лиге, «Нефтчи» проиграл

Подопечные Самира Абасова дома принимали «Сумгаит» и уступили со счетом 0:2. Оба мяча забил Рагим Садыхов. На 4-й минуте он открыл счет в матче, а на 42-й – упрочил преимущество гостей, реализовав пенальти.

Во втором тайме в чемпионате Азербайджана дебютировал звездный новобранец «Нефтчи» японец Кейсуке Хонда. Но спасти свою новую команду от поражения ему не удалось.

В эти минуты также проходит матч «Сабах» - «Габала». А в 18:30 начнется встреча «Кешля» - «Карабах». У «Карабаха» есть отличный шанс выйти в единоличные лидеры.

21-й тур стартовал вчера: «Сабаил» и «Зиря» сыграли вничью 0:0. Выиграв сегодня, «Сумгаит» почти вплотную подобрался к «Зиря», и борьба за 3-е место обостряется.

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 42 очка (21 матч)

2. «Карабах» - 42 (20)

3. «Зиря» - 31 (21)

4. «Сумгаит» - 29 (21)

5. «Габала» - 23 (20)

6. «Сабаил» - 19 (21)

7. «Кешля» - 17 (20)

8. «Сабах» - 16 (20).