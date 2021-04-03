Номер телефона Цукерберга попал в сеть из-за утечки данных

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в сеть вместе с личными данными еще 533 млн пользователей платформы, пишет New York Post.

Ранее издание Business Insider сообщало, что личные данные и телефонные номера 533 млн пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. Согласно сведениям, эту информацию опубликовали на хакерском форуме, таким образом она стала доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы в сети". Среди прочего в сети оказались данные свыше 32 млн пользователей из США, более 28 млн - из Саудовской Аравии, а также почти десяти млн пользователей из России. Речь идет, в том числе, о полных именах, локациях, датах рождения и другой информации.

Как сообщает газета, на утечку обратил внимание один из пользователей Twitter. В своем аккаунте он опубликовал скриншот с форума, где были опубликованы личные данные основателя Facebook.