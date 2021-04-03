Названы основные показания к вакцинации от COVID-19

По его словам, прививка обязательна тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также людям от 65 лет. Мясников заявил, что им прежде всего необходима такая защита. «От ковида в 99,99 процента умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?! — сказал доктор. — Они могут следующую волну просто не пережить!»

Помимо этого врач рассказал, что вакцина не вызывает обострения хронических заболеваний. «Те редчайшие серьезные осложнения, что бывают, относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям», — пояснил он.

В заключение Мясников напомнил, что ни одна вакцина не является на 100 процентов эффективной. У пожилых людей, заметил доктор, ответная реакция организма может быть слабее. Он также рекомендовал соблюдать дополнительные меры защиты от коронавируса. В частности, соблюдение дистанции.