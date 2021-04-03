В США идет четвертая волна коронавируса

Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности четвертой волны пандемии.

В интервью телеканалу Fox News Остерхолм согласился, что в США идет четвертая волна COVID-19. "Я считаю, что да", - заявил он.

"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - подчеркнул эпидемиолог.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек.