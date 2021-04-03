Впервые в истории: 14-летняя азербайджанка стала призером чемпионата мира по фехтованию!
На чемпионате мира среди молодежи и юношей по фехтованию, который проходит в эти дни в Каире, юная азербайджанская саблистка Зарифа Гусейнова стала бронзовым призером.
На предварительной стадии Зарифа одержала четыре победы в пяти поединках, одолев соперниц из Португалии, Узбекистана, Турции и Грузии и уступив лишь кореянке.
В 1/16 финала наша саблистка победила египтянку Ренад Адель Эльдокш – 15:8. В 1/8 финала Гусейнова одолела Жасмину Абдуллаеву из Узбекистана (15:11), а в четвертьфинале – Юн Сео Ли из Кореи (15:6).
К сожалению, в полуфинале Зарифу смогла остановить будущая чемпионка мира американка Магда Скарбонкивич, победившая со счетом 15:9. Таким образом, наша фехтовальщица вместе с другой представительницей США Зое Ким стала бронзовым призером чемпионата мира. Серебро у россиянки Юлии Салабай.
Медаль Зарифы Гусейновой – историческое достижение нашей спортсменки и азербайджанского фехтования. Дело в том, что Азербайджан впервые завоевал медаль юношеского или, как его еще называют, кадетского чемпионата мира.
Зарифа Гусейнова родилась 15 июня 2006 года. Заниматься фехтованием начала в конце 2017 года. Ее тренер – Джахангир Сафаров. Важно отметить, что 14-летняя девочка выступала в Каире среди спортсменок, большинство из которых были старше нее на два года.
В последние годы Азербайджан добивается серьезных успехов в фехтовании на юношеско-молодежном уровне. В 2019 году наша саблистка Анна Башта завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди спортсменок не старше 23 лет. А чуть ранее в том же году шпажист Руслан Гасанов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. И эта награда стала первой медалью представителя Азербайджана на молодежных первенствах планеты, начиная с 1961 года, когда рапиристка Каролина Мирзоева в составе сборной СССР стала победительницей первенства планеты.
Стоит подчеркнуть, что в отличие от уроженки российского Тольятти Анны Башты и наполовину азербайджанца Руслана Гасанова, приехавшего в Баку из Харькова, Зарифа Гусейнова является продуктом сугубо азербайджанского фехтования.
Возвращаясь к чемпионату мира в Каире, добавим, что в соревновании юных саблистов Мурад Акперов занял 7-е место среди почти 60-ти участников, что тоже является весьма неплохим результатом.