Ведущий журналист России: «Ракета «Искандер-М» не вылетала в Шушу из российской базы в Гюмри»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 3 апреля в эфире программы «Будем наблюдать», отвечая на вопросы ведущего Сергея Бутмана, выразил отношение к информации о применении ракеты «Искандер-М» во время войны в Карабах е.

«Смотрите, действительно, работает это агентство по разминированию, как всегда, после конфликтов, естественно. И были обнаружены остатки двух ракет «Искандеров». И там сохранилась маркировка.

Проблема вот в чем. Маркировка, сохранившаяся на этих «Искандерах», показывает, что это не экспортный вариант, это не вариант, который был продан Армении и кому бы то ни было. 9М723 – это исключительно «Искандеры», с такой маркировкой находящиеся на вооружении российских Вооруженных сил», - сказал Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос ведущего.

Он подчеркнул, что запуск «Искандера» отслеживается со спутника.

«С базы Гюмри ничего не вылетало. Во всяком случае, спутники не только наши это показывают.

Пардон, а каким образом российские «Искандеры» с маркировкой 9М723 упали – не разорвались, кстати – на территории Карабаха среди мин расколотые? Это большой вопрос. Правда, сейчас можно придумать что угодно. Но с Гюмри не вылетало. Маркировка непонятная. В общем, реакция пока наших невоенных, я имею в виду дипломатов: «Что за черт?» И, собственно, это и моя реакция. Я думаю, что на этот вопрос придется отвечать», - сказал главный редактор «Эха Москвы».