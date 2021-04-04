На выборах в болгарский парламент побеждает правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Как передает РИА Новости, это следует из данных экзит-полла.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, всего в законодательный орган прошли семь партий: ГЕРБ (25% голосов), "Есть такой народ" (17,1%), Болгарская социалистическая партия (16,7%), "Демократическая Болгария" (10,5%), "Движение за права и свободы" (10,2%), "Поднимайся! Мафию долой!" (5%) и ВМРО — Болгарское национальное движение (4,7%).

В выборах принимают участие 22 партии, восемь коалиций, а также независимые кандидаты. Всего на места в парламенте претендуют 6985 кандидатов.

Голосование в стране стартовало в 7:00 и продолжалось до 20:00. В Болгарии открылись почти 12 тысяч избирательных участков, еще 465 — за границей. Явка составила 43,9%.

Предыдущие парламентские выборы прошли 26 марта 2017 года. Тогда победу одержала ГЕРБ, набрав 33,54% голосов. Болгарская социалистическая партия заняла второе место с 27,93%.