Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

"Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", - написал Дарманен в Twitter.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса.

В репортаже, который вышел на телеканале M6, идёт речь о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски. Также телеканал показал кадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Съемка в репортаже сделана скрытой камерой.

Журналисты связались с одним из организаторов вечеринок, его представили как коллекционера. Мужчина, голос которого был изменён, рассказал о том, что присутствовал на ужинах в ресторанах, в которых принимали участие ряд членов французского правительства.

Префектура полиции Парижа подтвердила, что открыла расследование, чтобы установить организаторов и участников подпольных вечеринок.

По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса.

Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.