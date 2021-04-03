Российского федерального судью нашли с пробитой головой

В Краснодаре федерального судью Игоря Мищенко нашли с пробитой головой у своего дома, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации источника в правоохранительных органах, он числился в отставке, однако юриста привлекли к работе в связи с кадровой необходимостью. Его полномочия были временно продлены на год.

Мищенко входит в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег. Также он принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.