COVİD-19 в Турции: 42 тысячи новых инфицированных и 185 умерших

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 185 человек, общее число жертв заболевания достигло 32 263, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 487 050, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 41 998 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 22 674 человека, общее число выздоровевших достигло 3 105 350.