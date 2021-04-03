Перестрелка в США: есть погибшая и раненые

Один человек погиб, трое получили ранения в результате инцидента со стрельбой в городе Бирмингем в американском штате Алабама, сообщает телеканал WKRG со ссылкой на полицию.

По словам правоохранителей, стрельба началась в местном парке с драки между двумя мужчинами. Отмечается, что на момент инцидента в парке находились сотни людей.

В результате происшествия погибла одна женщина, еще три женщины госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое.