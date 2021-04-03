LG отказалась от производства смартфонов

Южнокорейская компания LG отказывается от производства смартфонов из-за убыточной работы и высокой конкуренции. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

В LG сообщили, что подразделение мобильной связи прекратит производство телефонов с 31 июля. Отказ компании от производства сматрфонов приведет к снижению доходов в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге улучшит ее финансовое положение и эффективность управления, отметили в LG.

По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году. В прошлом году общая сумма убытков составила $4,4 млрд. Yonhap со ссылкой на представителей отрасли передает, что LG обсуждала продажу производства смартфонов c вьетнамским конгломератом Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen, однако достичь успеха на переговорах не удалось.

Reuters со ссылкой на заявление компании передает, что отказ от производства смартфонов позволит сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса.