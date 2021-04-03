В Китае рекордный за два месяца рост числа инфицированных COVID

Суточный прирост заражений в Китае стал максимальным с 31 января. За сутки выявлено 32 новых случая, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР.

Из числа новых инфицированных 17 прибыли из-за рубежа, 15 заразившихся внутри страны обнаружены в городе Жуйли в граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань, информировал комитет.

Новых смертельных случаев не зафиксировано.

Правительство Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

Всего в Китае за время пандемии зафиксировано 90 305 заразившихся, 4 636 случаев летального исхода и 85 431 излечившийся.