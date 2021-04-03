МИД Китая: богатые страны создали нехватку вакцин в мире

Развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин и создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в интервью, опубликованном на сайте МИД Китая.

По словам главы китайского ведомства, в мире укрепился "вакцинный национализм". "Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза", - цитирует ТАСС китайского министра.

"В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу", - отметил Ван И.

Как отметил министр, Китай оказал помощь в обеспечении вакцинами более 80 стран и трех международных организаций, а также осуществил коммерческие поставки таких препаратов в более 40 государств мира.