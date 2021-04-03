Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду наркотических веществ через государственную границу Азербайджана. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, около 22:45 3 апреля двое неизвестных, направляясь из Ирана в Азербайджан, нарушили государственную границу. Не подчинившись приказу пограничника остановиться, они попытались покинуть территорию, и были задержаны.

Задержанные – гражданин Ирана Хамид Даргахи Гейдар оглу, 1972 года рождения, и гражданин Азербайджана Хасратгулиев Эльхан Эльдар оглу, 1984 года рождения. У них было обнаружено и изъято 2 килограмма 765 граммов наркотиков – 865 граммов героина и 1 900 граммов марихуаны.

По факту ведется расследование.