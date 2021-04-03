Неразбериха вокруг детских садов в Баку: министр сказал – заработают, но…

Отметим, что деятельность детских садов находится в ведении местной исполнительной власти, которая издала соответствующее распоряжение о приостановлении обучения в государственных и частных садах с 5 апреля.

Вокруг деятельности детских садов в Баку и ряде других крупных городов Азербайджана возникла неопределенная ситуация.

Однако министр образования Эмин Амруллаев в минувшие выходные в прямом эфире в Facebook сообщил, что в Баку, Сумгаите, Гяндже, Шеки и Апшеронском районе детсады продолжат работу в привычном режиме. По его словам, дистанционное обучение в детсадах невозможно: «В связи с этим деятельность садов продолжится. В ближайшие недели детсады продолжат свою деятельность с соблюдением санитарно-гигиенических норм».

Однако, как стало известно haqqin.az, родители, которые сегодня рано утром отвели своих детей в детские сады, столкнулись с неприятной ситуацией – детские сады закрыты, и детей пришлось везти обратно домой.

Официальных комментариев от Исполнительной власти Баку на данный момент не поступало. В пресс-службе мэрии сообщили, что официальное заявление по деятельности детских садов будет сделано позже.

Вместе с тем, как стало известно haqqin.az из собственных источников, решение о приостановке работы государственных детских садов было принято в связи с необходимостью вакцинации их персонала.

Редакция haqqin.az продолжит следить за развитием ситуации вокруг деятельности детских садов.