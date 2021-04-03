Ахмед Ахмедзаде: «Я жил с постоянным чувством страха»

Освобожденный от должности председателя Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде признался журналистам, что долгие годы не мог спокойно жить.

«Я с 1967 года не мог спокойно жить. Я жил с постоянным чувством страха. Хочу провести остаток жизни и старость в спокойствии», - сказал бывший чиновник.

Напомним, 2 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ахмеда Ахмедзаде с должности главы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Ахмед Ахмедзаде был назначен на эту должность в 1993 году и возглавлял ОАО на протяжении 28 лет. До назначения в 1993 году Ахмед Ахмедзаде входил в партийную номенклатуру и возглавлял районные комитеты Коммунистической партии Азербайджана.