4 апреля около 21:00 на приемном пункте железа ООО Baku Steel Company, расположенном на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, погиб в результате падения железной конструкции на грузовой автомобиль Бабаев Шахин Галендер оглу, 1972 года рождения.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Наримановского района, при перевозке крупногабаритных грузов стационарным подъемным краном, управляемым Мехтиевым Зейгамом Мехти оглу, на приемном пункте на грузовой автомобиль марки КамАЗ, за рулем которого находился Шахин Бабаев, упала железная конструкция. От полученных травм Бабаев скончался на месте происшествия.

По данному факту прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.